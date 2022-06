Rządowy program "Remiza". OSP z finansowym wsparciem

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym regionie w ramach rządowego programu "Remiza" dostało pieniądze na termomodernizację budynków.

Uroczystość przekazania umów odbyła się w Radowie Małym w gminie Łobez, gdzie w 2020 roku docieplono budynek OSP. 30 tysięcy złotych dla każdej jednostki przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.



- Zainteresowanie programem rośnie z każdym rokiem - zaznacza Marek Subocz, prezes funduszu. - Bardzo się cieszę, że zarówno Ochotnicze Straże Pożarne, jak i samorządowcy sięgają po te środki. One są wykorzystywane w dobry sposób. One są widać bardzo potrzebne.



Co się zmieni w budynkach OSP, dzięki przekazanym pieniądzom? O tym mówi Szymon Waligóra, prezes OSP w Kołczewie. - Przede wszystkim zostaną one przeznaczone na budowę socjalnych elementów w każdej remizie. Chodzi o budowę łazienek, pomieszczeń, gdzie strażacy mogą się przebrać, umyć po powrocie z akcji, odpocząć.



Nowoczesne jednostki, będą przyciągać młode pokolenie do służenia w OSP - dodaje Artur Szałabawka, poseł PiS. - Jak ta młodzież widzi nowoczesny sprzęt, dobrą remizę, jak widzi takie programy jak "Mały Strażak" to jest szansa, że zmiana pokoleniowa będzie funkcjonowała.



Najwięcej pieniędzy w tym roku zostanie przeznaczone na likwidację rakotwórczego azbestu.