Katarzyna Kotula przeprasza za skandaliczne słowa. - To były niepotrzebne słowa, które padły w bardzo emocjonalnej debacie o projekcie resocjalizacji - w ten sposób posłanka Lewicy z Gryfina przepraszała w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej za swoją wypowiedź podczas czwartkowej debaty w Sejmie.

Posłanka, zwracając się do posła Cymańskiego, który ma piątkę dzieci, powiedziała „nie sztuka iść w ilość, ale w jakość”. Wypowiedź ta wywołała oburzenie i falę krytyki ze strony polityków wszystkich opcji a także dziennikarzy. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba złożył w tej sprawie wniosek do sejmowej Komisji Etyki o ukaranie posłanki.- Wypowiedź dzieląca społeczeństwo. Pokazująca, jakie jest podejście tej pani do rodziny. Postanowiliśmy złożyć wniosek do Komisji Etyki. Mam nadzieję, że pani poseł zrozumie, że nie można mówić do nikogo o jakości ludzi czy tak dzielić. Skandaliczne słowa - mówił Ozdoba.W piątek Katarzyna Kotula przepraszała za swoją wypowiedź. Kotula jest pierwszą kadencję w Sejmie. Znana jest głównie ze swojej walki o prawo do zabijania dzieci nienarodzonych.