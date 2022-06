Podstawówka w Starych Bielicach nagrodzona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach laureatem tegorocznego konkursu poświęconego twórczości Marii Konopnickiej.

Uczniowie zostali wyróżnieni za inscenizację teatralną "Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem".



- Napisałam scenariusz do dwóch wierszy Marii Konopnickiej "Skrucha Józi" i "Stefek Burczymucha" - mówiła Alicja Marciniak, nauczyciel klasy II B. - W spektaklu wzięło udział 16 uczniów.



- Członkowie komisji mówili wręcz, że to jest rewelacyjnie i młodzież przedstawiła to w takiej formie, że daj Boże, żeby inne konkursy, takie trudne, w taki sposób wyglądały - stwierdziła Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorski kurator oświaty.



Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty rozstrzygnęło w piątek także dwa inne konkursy. Główną nagrodę za inscenizację teatralną "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim. Natomiast wyróżnienie w konkursie pod nazwą "Znajdź swoją pamiątkę i opisz jej historię" przypadło Kacprowi Samulakowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.