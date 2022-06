Małpia ospa w Polsce. "Nie ma powodów do paniki"

Nie ma zagrożenia epidemią na taką skalę, jak w przypadku koronawirusa - uspokajają lekarze i minister zdrowia. W piątek szef resortu poinformował o pierwszym przypadku małpiej ospy w Polsce. Został wykryty u pacjenta w Łodzi.

To, że wirus dotrze do Polski było pewne, po tym jak przypadki zdarzały się w Niemczech czy Belgii. Nie ma jednak powodów do paniki, wirus nie jest tak zakaźny jak koronawirus - uspokaja prof. Miłosz Parczewski, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych. - Jest to wirus wysoko zakaźny, ale nie tak wysoko zakaźny jak Covid, czyli nie drogą kropelkową, tylko musimy się między sobą dotknąć. Śmiertelność tą odmianą jest zupełnie inna niż dla ospy prawdziwej historycznej. Tu jest około 1 procenta.Emocje studzi też minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wiem, że jesteśmy w takim okresie, w którym wszystkie sygnały na temat chorób zakaźnych wywołują bardzo dużo emocji. Ja natomiast będę bardzo mocno studził te emocje. Mamy do czynienia z zagrożeniem czy ryzykiem, które ma zupełnie inny charakter i skalę. To nie jest problem i zagrożenie epidemiczne analogiczne do Covidu - powiedział Niedzielski.Ci, którzy zostali nią zaszczepieni, zyskują odporność nawet na 75 lat.