Kończy się szczepienie przeciwko koronawirusowi w szpitalu na Pomorzanach

Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)

Punkt szczepień w szpitalu na Pomorzanach kończy działalność. Tylko do końca czerwca można przyjąć tam preparat przeciwko koronawirusowi.

Zaszczepić można się tam jeszcze w każdą środę między 15:15 a 18. Obowiązują jednak wcześniejsze zapisy pod numerem 509 368 430.



Do tej pory w punkcie podano prawie 150 tysięcy dawek szczepionek. Jako pierwsi zaszczepili się tam lekarze. Preparaty otrzymali 27 grudnia 2020 roku. Były to pierwsze osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi w regionie. Jedną z nich był dr Samir Zeair, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i transplantacyjnej, który po podaniu szczepionki przeszczepił pacjentowi wątrobę.



- Nie miałem żadnych wątpliwości i myślę, że to jest bardzo dobra decyzja i nie ma nad czym się zastanawiać. Są większe zyski niż nie dać się zaszczepić i zachorować - podkreślił Zeair.



Punkt działał półtora roku.