SKM-ki nie będzie w terminie. Unijne dofinansowanie przepadnie?

"Nie ma najmniejszych szans na dokończenie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, nawet w wydłużonym terminie" - poinformował prezydent Szczecina.

Piotr Krzystek mówił o tym podczas czatu z mieszkańcami. Przypomnijmy, inwestycja ma wielomiesięczne opóźnienie. Powinna zostać zakończona do końca roku, by inwestor nie stracił unijnego dofinansowania.PKP Polskie Linie Kolejowe i Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego złożyły wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o przedłużenie terminu oddania inwestycji. Porozumienie udało się osiągnąć, strony czekają tylko na podpisanie aneksu do umowy.Jak mówi Piotr Krzystek, terminu nie uda się dotrzymać: - W zasadzie jesteśmy już pewni, że do końca 2023 roku nie da się zakończyć części torowej, więc my kończymy swoje zadania i one będą czekały na finał tych projektów torowych.Firma "Trakcja" - wykonawca inwestycji szacuje, że dokończyć budowę uda się dopiero w połowie 2024 roku.SKM-ka kosztuje 800 mln złotych, z czego ponad 500 mln zł to dofinansowanie unijne. Szczecińska Kolej Metropolitalna ma za zadanie skomunikować m.in. Szczecin, Gryfino, Police, Goleniów i Stargard.