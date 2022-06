Wyświęcił go Jan Paweł II. Ksiądz wspomina pielgrzymkę papieża do Polski

W sobotę 35. rocznica wizyty w Szczecinie Jana Pawła II. Dla jednego z diakonów ówczesnej diecezji szczecińsko-kamieńskiej to była wyjątkowa pielgrzymka papieża do Polski. Ojciec Święty nauczał wtedy o sakramentach.

W Szczecinie mówił o sakramencie małżeństwa, ale dwa dni wcześniej w Lublinie o kapłaństwie i wyświęcił wtedy na księży 50 diakonów. Wśród nich był obecny dzisiejszy proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Resku i kustosz tamtejszego Sanktuarium ks. Marian Kaptur.To było 9 czerwca. - Towarzyszyło mi wtedy ogromne szczęście - wspomina tamto wydarzenie ks. Marian Kaptur.- Nie dlatego, że akurat z rąk Ojca Świętego te święcenia miały być przyjęte, ale po prostu, że wreszcie dotarłem do święceń i będę mógł być wierny Bogu oraz służyć mu jako kapłan. Na to wszystko nakładało się doświadczenie szczególnego wyróżnienia, że papież, że Polak, że ten kochany przez wszystkich... - mówi ks. Kaptur.Dwa później ks. Marian był już na Jasnych Błoniach w Szczecinie, kiedy papież w homilii mówił do małżeństw, że miłość jest fundamentem.- Miłość rozumiana inaczej niż w sposób, który zaczynał się stawać takim piętnem współczesności jako przymierze egoizmów, jako kochanie siebie w drugiej osobie, a nie kochanie się nawzajem. Miłość dwojga ludzi to współistnienie, współpatrzenie w tę samą stronę, wsparcie, życie jednego dla drugiego - powiedział ks. Marian Kaptur.Szczecin był piątym miastem na drodze 3. pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.11 czerwca 1987 roku Jan Paweł II przyleciał do Goleniowa, następnie helikopterem na lotnisko w Dąbiu, skąd przesiadł się do Papamobile i ruszył w kierunku Jasnych Błoni. Przed południem, w obecności - według różnych danych - od 500 do 700 tys. wiernych Ojciec Święty koncelebrował mszę świętą, podczas której ukoronował figurę Matki Boskiej Fatimskiej.Po mszy papież udał się do budowanego wówczas Wyższego Seminarium Duchownego i wmurował tam kamień węgielny. Ostatnim akcentem szczecińskiej wizyty Jana Pawła II było spotkanie z duchowieństwem, klerykami, siostrami zakonnymi i członkami instytutów świeckich w Bazylice Katedralnej.Pomiędzy 8, a 14 czerwca papież odwiedził także Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź.Jan Paweł II został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 roku.