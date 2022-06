Gen. Parylak o dobrowolnej służbie wojskowej

Generał Dariusz Parylak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ma na celu nie tylko zmobilizować, ale także zintegrować społeczeństwo - tak dobrowolną służbę zasadniczą komentuje dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina generał dywizji dr Dariusz Parylak.

To jedna z nowych form działania wprowadzona w ustawie o obronie Ojczyzny. Chętni mogą odbyć wstępne 28-dniowe szkolenie, a następnie przejść do cyklu specjalistycznego, który trwa 11 miesięcy.



Nie da się ukryć, że to działania związane z obecną sytuacją w Europie - komentuje generał dywizji doktor Dariusz Parylak.



- Jest to, w jakiś sposób, indykator dla ludzi, którzy mają duszę patrioty. Trzeba też pamiętać, że konstytucja w sposób jasny i klarowny przedstawia nam trzecią funkcję sił zbrojnych jako narzędzie integracji społecznej - podkreśla Parylak.



Żeby poznać nową formę odbywania służby wojskowej, będzie można odwiedzić 24 czerwca Jasne Błonia. Odbędzie się tam święto 12. Dywizji Zmechanizowanej. Atrakcji nie zabraknie - dodaje Parylak.



- Będzie przemarsz całej Dywizji, jak i również pokaz musztry paradnej. Myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie. Jeśli ktoś szuka miejsca do spędzenia popołudnie i wieczór 24 czerwca to znakomite miejsce jakim są Jasne Błonia w pełni wpisze się w ten scenariusz - zaprasza Parylak.



W czasie odbywania służby ochotnicy otrzymują wynagrodzenie w kwocie 4560 złotych brutto.