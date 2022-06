Trwa Kiermasz Książki Przeczytanej. "Cały rok czekaliśmy na ten dzień" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tłumy mieszkańców przed szczecińską Pleciugą - trwa tam Kiermasz Książki Przeczytanej. Na miłośników czytania czeka około 30. stoisk.

Książki zalegają nam w domach więc jest to świetna okazja do pozbycia się i kupienia czegoś w dobrej cenie - mówili mieszkańcy odwiedzający sobotni Kiermasz.



- Udało mi się kupić już dwie pozycje, są na prawdę w atrakcyjnych cenach. - Mam pełną torbę pozycji dla dzieci i dla dorosłych, czekaliśmy na ten dzień przez cały rok - podkreślają.



- Mieszkańcy Szczecina mogli wcześniej się zgłosić i przyjść ze swoimi książkami, które przeczytali, a nie chcą żeby zalegały im na półkach, więc mogą je sprzedać. Warunkiem jest, że cena nie może przekraczać 50 procent ceny okładkowej. Może oczywiście się też wymieniać, do czego namawiamy - mówi Jolanta Kowalak ze Szczecin Czyta oraz Szczecin dla Dzieci.



21. edycja Kiermaszu potrwa do godz. 13.00.