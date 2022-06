35 lat temu Jan Paweł II odwiedził Szczecin. "Jego słowa były drogowskazem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wizyta Jana Pawła II dała nadzieję, a słowa papieża o rodzinie uświadomiły, co jest najważniejsze - tak szczecinianie wspominają wydarzenia sprzed 35 lat.

11 czerwca 1987 roku papież odwiedził Szczecin, odprawił wtedy Mszę Świętą na Jasnych Błoniach.



W sobotę - w rocznicę - wierni spotkali się przed pomnikiem Jana Pawła II, by wspólnie się modlić i wspominać Jego wizytę.



Papieża 35 lat temu witali Małgorzata i Janusz Modrzejewscy. Wtedy byli młodym małżeństwem, dziś są razem już 42 lata i mają 11 wnuków.



Jak zapewniają, słowa, które o rodzinie powiedział wtedy Jan Paweł II były dla nich drogowskazem i dzięki nim udało im się zbudować rodzinę. - Nauczanie św. Jana Pawła II nam pomogło. - Prowadziło nas przez całe życie, czego owocem są nasze dzieci - w liczbie sześciorga. Przykład świętości można realizować każdego dnia, także w młodym pokoleniu. Rodziny naszych dzieci mają już po troje, czworo dzieci. Także my jesteśmy szczęściarzami - opowiadają Modrzejewscy.



Na Jasnych Błoniach była wtedy również pani Stanisława, która do dziś pamięta ważne słowa o "wietrze od morza”. - Właśnie ten "watr od morza" i "rodzina Bogiem silna", to są najważniejsze sekwencje tego kazania. Z rodzinami naszymi jest coraz gorzej, więc musimy dbać sami o to, aby nasza rodzina trwała obok Boga. To jest jako katolików nasza powinność.



- Wizyta Jana Pawła II była bardzo dobrze zabezpieczana przez służby - wspomina ks. Krzysztof Cichal, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny.



- Ci, którzy pilnowali porządku, chcieli żeby było jak najbardziej bezpiecznie, żeby nie było... żadnego transparentu Solidarności. Jednak Polacy potrafią i wiedzą co zrobić... Wcześniej więc ukryli transparenty w ziemi i w pewnym momencie te transparenty się uniosły do góry – opowiada ks. Cichal.



Według różnych danych, we mszy na Jasnych Błoniach 35 lat temu, wzięło udział od 500 do 700 tys. wiernych.