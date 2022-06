Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny pociąg z podwójnym napędem - elektrycznym i spalinowym - pojawi się na Pomorzu Zachodnim. To już ósma hybryda zakupiona przez samorząd województwa.

Nowy pojazd po raz pierwszy ruszy w trasę ze Szczecina do Kołobrzegu we wtorek.



Hybrydy kursują po Pomorzu Zachodnim od stycznia ubiegłego roku. Do końca tego roku - flota ma liczyć 12 pojazdów.