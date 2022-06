Goście "Kawiarenki Politycznej" o budowie terminala kontenerowego w Świnoujściu

Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu była jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem przedstawicielki Nowej Lewicy Joanny Agatowskiej planowana inwestycja wymagać będzie wycięcia ogromnej ilości nadmorskich lasów.- To nie tylko będą drogi dojazdowe i ich wylesienie do portu, tylko również wylesienie nawet do 400 hektarów terenów, które znalazły się we władaniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - zaznaczyła Agatowska.Mimo ingerencji w środowisko naturalne inwestycja ta jest polskiej gospodarce potrzebna - uważa przedstawiciel Koalicji Polskiej Radosław Lubczyk.- Nie ma na świecie takiej inwestycji, która nie ingerowałaby w środowisko. Tej ingerencji trzeba robić jak najmniej, ale rozumiem, że od tego są specjaliści i fachowcy - mówił Lubczyk.Potrzebę budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu potwierdza także poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc.- Ta inwestycja wpisuje się w pewną strategię, z resztą wypowiedzianą przez świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To jest racjonalne i przyszłościowe myślenie - podkreślił Hoc.Zdaniem przedstawiciela Partii Republikańskiej Jakuba Pyżanowskiego planowana inwestycja jest ważna w kontekście budowanej obecnie drogi szybkiego ruchu, która niebawem połączy Świnoujście z południową granicą Polski.- Te działania mogą pozwolić na to, żeby nie tylko Gdańsk i Gdynia, ale również Szczecin i Świnoujście przejęły część strumienia towarów, który dzisiaj trafia do portu w Rotterdamie, Antwerpii i w Hamburgu - powiedział Pyżanowski.Głębokowodny terminal kontenerowy ulokowany będzie w porcie zewnętrznym. Obsługiwać ma jednocześnie dwie jednostki oceaniczne o długości do 400 metrów.