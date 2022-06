Psi bieg na orientację w Kołobrzegu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: P. Polanin [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Sto czworonogów w towarzystwie swoich właścicieli wyruszyło do lasu, by wziąć udział w biegu na orientację. Trwa impreza Kołobrzeski Dogtrekking.

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu ze swoimi psami przyjechali do podkołobrzeskiego Kopydłówka. Obecnie przemierzają tereny Lasu Charzyńskiego, a o zasadach całej rywalizacji mówi Sonia Sichau, organizatorka zawodów.



- Uczestnicy z psami dostają mapę, na której mają zaznaczone punkty kontrolne, które muszą zdobyć. Trasa w tym roku ma 15 kilometrów. Na metę wracamy z kompletem punktów, oczywiście wygrywa ten, który zrobi to w najszybszym czasie - dodaje Sichau.



Uczestnicy imprezy powiedzieli przed startem, że dla nich nie liczy się osiągnięty czas, lecz radość sprawiona swoim pupilom.



- Tola to już taki psi senior, bo ma 10 lat, natomiast była u weterynarza, dostała i dostała pozwolenie, żeby występować. Bardzo ucieszyła się na wyjazd. - Mamy psa od kilku lat, jakiś człowiek przykuł go łańcuchem i troszeczeczkę go zagłodził. Teraz jest zupełnie inaczej, zwierzę jest bardziej otwarte do ludzi i nie boi się innych psów - mówili uczestnicy wydarzenia.



Jest to już ósma edycja Kołobrzeskiego Dogtrekkingu. Pierwsi uczestnicy rywalizacji powoli zmierzają w stronę mety. Ostatnie załogi powinny dotrzeć do celu około godziny 15.