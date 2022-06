Kolejna pomoc wyruszyła na Ukrainę [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Kolejny samochód - tym razem chłodnia - zapełniony produktami żywnościowymi i lekami wyruszył na Ukrainę.

To pomoc niesiona przez szczeciński Komitet Pomocy Ukrainie, działający w ramach akcji "Razem Pomóżmy Ukrainie".



Transport zorganizowany został pod wodzą Jana Syrnyka, prezesa szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. - Wysyłamy to, co jest tam na froncie najbardziej potrzebne - mówi Syrnyk. - Błyskawiczna żywność, czyli zagotować wodę, zalać i zjeść. Do tego środki medyczne, tu tego nie widać w tej chwili, bo te rzeczy są już załadowane, ale są tu trzy duże 60-litrowe plecaki medyczne, z pełnym wyposażeniem. Każdy warty ponad 5 tys. zł. Jest tutaj choćby kardiomonitor, który otrzymaliśmy z gminy Kołbaskowo, za co serdecznie dziękujemy. Do tego dokupiliśmy cztery kolejne kardiomonitory.



Dary są kierowane do konkretnego szpitala i po prostu ratują życie.



- Pomagać trzeba dziś, nie jutro - apeluje Jan Syrnyk: - W tej chwili trzeba tę wojnę, jak najszybciej wygrać i zakończyć z mniejszą ilością ofiar. Chyba to jest najważniejsze. Ukraina liczy na pomoc Europy i opamiętanie się innych miast. Może być tak, że im dłużej się zastanawiamy tym ginie kolejne dziecko, kolejny cywil i zostaje kobieta zgwałcona. Warto się nad tym zastanowić.



Kolejna pomoc dociera na Ukrainę, dzięki wsparciu ludzi, akcja "Razem pomóżmy Ukrainie" trwa od 2014 roku.