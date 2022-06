Mucha: Platforma stosuje podwójne standardy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Paweł Mucha, radny PiS i doradca Prezydenta RP. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radny Prawa i Sprawiedliwości mówi o podwójnych standardach polityków Platformy Obywatelskiej: - W jednostce organizacyjnej urzędu zarządzanej przez PO mogła działać zorganizowana grupa przestępcza, marszałek województwa zajeżdża drogę ciężarówce na drodze szybkiego ruchu, ale żadnych dymisji nie ma, jest tylko agresja - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Paweł Mucha wskazując, że PO stosuje "doktrynę Neumanna".

- Gdyby to dotyczyło dowolnego ministra polskiego rządu, gdyby on się tak zachował na autostradzie, to pewnie społeczeństwo by oczekiwało dymisji i rezygnacji. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i sytuacja zorganizowanej grupy przestępczej, to mielibyśmy do czynienia, gdyby to dotyczyło Zjednoczonej Prawicy, po prostu dymisji tych wszystkich ludzi. Tutaj funkcjonuje zasada "doktryny Neumanna" - mówi Mucha.



Działacz PO Sławomir Neumann mówił działaczom, o sytuacji w której politykom partii są stawiane zarzuty: "jedna zasada jest święta [...], jak będziesz w Platformie, to będę cię bronił jak niepodległości, ale jak z Platformy wyjdziesz, to masz problem".



Ostatnio marszałek województwa i szef zachodniopomorskiej PO Olgierd Geblewicz, dostał absolutorium od popierającej go koalicji w zachodniopomorskim sejmiku.