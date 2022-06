Wsparcie dla osób z zaburzeniami i dla samotnych matek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pieniądze przeznaczone na wsparcie rodzin, osób z zaburzeniami psychicznymi czy samotnych matek rozdysponowano w poniedziałek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Dotacje trafiły do samorządów - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Jestem głęboko przekonany, że te blisko dwa miliony złotych dodatkowych środków, które trafią do państwa dziś, pozwoli w jeszcze lepszy sposób opiekować się tymi osobami. Największe dofinansowanie jest dla powiatu myśliborskiego. To kwota ponad miliona złotych. W tym powiecie nie było takiego miejsca i to jest niezwykle ważne.



Gminy dostały też pieniądze na remonty ośrodków pomocy społecznej - mówi burmistrz Świdwina Piotr Feliński. - To 60 tys. złotych dofinansowania na rozbudowę środowiskowego domu pomocy. To będzie modernizacja pomieszczeń, wymiana instalacji, ale także przygotowanie miejsca, gdzie podopieczni będą mogli wykorzystywać swoje zacięcia kulinarne, manualne.



Prawie dwa miliony przekazano w ramach Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Bardzo się cieszę, że te kwoty dziś spływają, bo zarówno domy pomocy społecznej, jak i środowiskowe domy samopomocy to pomoc dla tych, którzy jej absolutnie potrzebują. Także po to, żeby ekstra nie obciążać państwa, bo to pomoc, która na pewno się zwróci.



Umowy na dofinansowanie projektów podpisano w poniedziałek w ogrodzie obok Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.