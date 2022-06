Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Koniec widoku samochodów przejeżdżających przez kołobrzeski port pasażerski. To kolejny etap uspokojenia ruchu w strefie portowej miasta.

Wiceprezydent Kołobrzegu Ewa Pełechata mówi o zmianach, do jakich muszą przyzwyczaić się kierowcy.



- Zamknięty zostaje wjazd do portu pasażerskiego i ograniczony dostęp do fragmentu ulicy Morskiej - mówi Pełechata.



Nowa organizacja ruchu oznacza, że samochodem nie przejedziemy już przed latarnią morską. Ruch zostanie skierowany natomiast w ulicę Cichą.



Ograniczenia nie dotyczą jednak wszystkich pojazdów. Nadal do portu pasażerskiego będą mogły dojechać miejskie służby, a także taksówki czy meleksy, którymi turyści zwiedzają miasto.