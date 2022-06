Campus Polska w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Dyskusje o przywróceniu praworządności i gospodarce, spotkania z liderami opozycji - na razie dwie osoby z naszego regionu spełniły kryteria, a jak zapewniano, chętnych na uczestnictwo w nowej edycji Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego mają być tysiące.

Na konferencji prasowej posła PO, Sławomira Nitrasa przedstawiono pana Jakuba i panią Paulinę - on jest studentem, ona skończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim i na Campusie chce między innymi rozmawiać "o przywróceniu praworządności" zaczynając od naszej uczelni.



- Nie zaczynamy od środka, ale od podstaw; od tego, co dzieje się na wydziałach prawa, a w szczególności na naszym wydziale prawa, jak traktuje się studentów prawa. Następnie [trzeba - przyp. red.] zmienić dostęp do tego zawodu - nie może to tak wyglądać, że uczymy się 150 ustaw tylko na egzamin radcowski - argumentowała.



W poprzedniej edycji Campusu Polska usłyszeliśmy słowa posła Nitrasa o "opiłowaniu katolików z przywilejów" czy marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego o radykalnym zmniejszeniu liczby szpitali.



Na stronie wydarzenia nie ma logo Platformy Obywatelskiej.