Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Objazdowy "Wirtualny Teatr Historii - Niepodległa" odwiedza obecnie Gryfino. Ogromny TIR i dwa namioty rozbite zostały na placu Księcia Barnima I.

Można w nich za darmo zapoznać się nie tylko z wirtualną historią dwudziestolecia międzywojennego, ale także polskich wynalazków - mówi Leszek Dąbrowski, jeden z organizatorów wystawy.



- Są to polskie wynalazki, w zasadzie od XIX wieku do czasów współczesnych. Możemy kliknąć w dany wynalazek i wtedy dowiemy się kto wynalazł daną rzecz i w którym roku. Maszyna do pisania, to jest w zasadzie jedyne stanowisko, które obejmuje szersze spektrum czasowe - mówi Dąbrowski.



"Wirtualny Teatr Historii - Niepodległa" można odwiedzać w Gryfinie do wtorku do godziny 16.00. Od środy wystawa prezentowana będzie na południu Polski.