Ratownicy WOPR uczyli dzieci zasad bezpiecznego wypoczynku [ZDJĘCIA]

Jak zachować się nad wodą, to lekcja, którą w poniedziałek odbyły świnoujskie przedszkolaki.

Ratownicy odwiedzili wszystkie placówki miejskie, by przed wakacjami przypomnieć najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku.



O kolorach bojek, udzielaniu pierwszej pomocy i tym co zrobić, gdy zgubimy się na plaży, opowiadali ratownicy WOPR Świnoujście.



- W pierwszej części mamy dwie koleżanki, które przedstawiają cały algorytm pierwszej pomocy. Z drugą grupą zaczynamy omawianie jak zachować się na plaży i kwestie bezpieczeństwa. Co robić i co się dzieje, jak się zgubimy. Żeby dzieci nie bały się prosić o pomoc ratowników - mówi Julia Zduńska, ratownik WOPR.



- Nie wolno samemu wchodzić do wody. - Nie wolno oddalać się od rodziców. - Jak mama powie, że mamy być blisko w wodzie i ktoś odejdzie dalej, to możemy się utopić. - Do wody nie wolno wchodzić, jak jest czerwona flaga - mówią dzieci.



Lekcja z ratownikami w Świnoujściu odbywa się co roku przy wsparciu spółki GAZ-System.