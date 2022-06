Wiemy, kto zaprojektuje Zachodnią Obwodnicę Szczecina

źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA

To bardzo dobra wiadomość dla regionu - poseł Artur Szałabawka komentuje informacje o tym, że został wybrany wykonawca projektu budowlanego dla ZOS w ciągu drogi ekspresowej S6.

To firma Transprojekt Gdański, która złożyła ofertę na łączną kwotę ponad 35 milionów złotych. Pełny projekt dla dwóch odcinków ma być gotowy za 15 miesięcy.



- Wybrani zostali projektanci dla obydwu części: tunelowej, czyli Police-Święta i drogowej, czyli Kołbaskowo-Police. To jest to, w co co niektórzy powątpiewali, a my możemy powiedzieć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z planem idzie dalej. No i teraz: rok projektowania, później sześć miesięcy na uzyskanie ZRID-u, kolejny przetarg na wybór wykonawcy, a w międzyczasie - wykupy gruntów. Tej inwestycji nikt już nie zatrzyma - zapewnia poseł Szałabawka.



Przetarg podzielony był na dwa zadania; pierwsze dotyczyło odcinków Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police, a drugie - odcinka Police-Goleniów. To drugie zawiera planowany tunel pod Odrą o długości ok. pięciu kilometrów.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastrzegła jednak, że pozostali oferenci mają obecnie 10 dni na ewentualne odwołanie od wyboru oferty.