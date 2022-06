Pożar pustostanu w Podjuchach. Trwa dogaszanie [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Pożar pustostanu przy ulicy Niklowej 11 w szczecińskich Podjuchach.

Strażacy otrzymali zgłoszenie przed godziną 19. Na miejsce pracuje siedem zastępów straży.Pożar wybuchł na poddaszu - dach ma powierzchnię 600 metrów kwadratowych. Strażacy walczą, aby się nie rozprzestrzenił na kolejne piętra.- Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sytuacja jest rozwojowa. Trwa gaszenie budynku. Na miejscu kierujący działaniem ratowniczym będzie określał, czy trzeba mu więcej sił i środków - poinformował młodszy aspirant, Przemysław Majer.- Zauważyliśmy, że leci dym, że pali się - mówili bawiący się w okolicy chłopcy. - Kiedyś mieszkali tu ludzie, później się wyprowadzili. Ktoś to kupił, bo to było do sprzedaży - dodał kolejny ze świadków pożaru.Na miejscu pracują policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.Zadymienie wokół płonącego budynku jest duże. Pożar widać z mostu Gryfitów na ulicy Floriana Krygiera.Budynek jest wpisany na listę miejskich zabytków. Jego zarządcą jest TBS Prawobrzeże.O zabytku rozmawiali w ubiegłym roku radni Rady Miasta Szczecin. Wtedy Miejski Konserwator Zabytków, Michał Dębowski mówił, że kamienicę można uratować.Przed wojną w budynku mieściła się siedziba biura projektowego fabryki wyrobów szamotowych.