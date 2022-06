Ukraińskie zboże wypływa w świat z portu w Świnoujściu

Port Świnoujście. Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Pierwszy transport ukraińskiego zboża, który wypłynął ze świnoujskiego portu dotarł do celu.

Do hiszpańskiego portu La Coruna przypłynął statek, na którego pokładzie znajdowało się 18 tysięcy ton kukurydzy z Ukrainy. To pierwsza partia ukraińskiego zboża, dostarczona nowym szlakiem morskim przez Bałtyk, który został otwarty w związku z blokadą ukraińskich portów na Morzu Czarnym - potwierdziły służby prasowe portu.



Ukraina stara się we współpracy z Rumunią i krajami bałtyckimi, w tym Polską, ustanowić nowe trasy transportu zbóż, aby 22 miliony ton zboża, które z powodu rosyjskiej blokady utknęło w ukraińskich portach morskich dotarły do celu.