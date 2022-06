Lewicowa aktywistka usłyszy dzisiaj wyrok. "Ja te słowa wypowiedziałam"

Lewicowa aktywistka usłyszy dzisiaj wyrok przed sądem w Szczecinie. Monikę Tichy - znaną jako "Pacyfka" - pozwała Kaja Godek, działaczka pro-life i matka niepełnosprawnego dziecka.

W Szczecinie podczas tzw. Strajku Kobiet, działaczka LGBT skierowała w stronę Kai Godek wulgaryzm.- Zakończyłam swoje wystąpienie kilkoma dosyć ostrymi słowami, to jest powód dla którego jestem tutaj teraz. Ja te słowa wypowiedziałam, i tego się nie wypieram, nie spodziewam się, że sąd uzna, że ich nie powiedziałam - powiedziała Tichy.Kaja Godek liczy na sprawiedliwy wyrok: - Nie zgadzam się z hejtem skierowanym we mnie i w matki niepełnosprawnych dzieci w Polsce. Nie może to być personalny hejt i podburzanie do linczu. Pozostają już tylko kwestie czysto prawne i sprawiedliwy wyrok. Ja nie widzę tutaj nic na obronę tych słów, które padły w Szczecinie, w styczniu ubiegłego roku. Przychodzimy po sprawiedliwość.Kaja Godek zażądała przeprosin i odszkodowania wypłaconego na rzecz fundacji Życie i Rodzina, której jest prezesem. Ogłoszenie wyroku nastąpi o godz. 14:00.