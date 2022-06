Plaga zatruć lekami wśród dzieci. Nastolatek przyjął 96 tabletek paracetamolu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To już epidemia zatruć lekami wśród dzieci - ocenia prof. Andrzej Brodkiewicz ze szpitala w szczecińskich Zdrojach.

W tym roku na oddział Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć trafiło już 216 zatrutych dzieci. Dla porównania, w całym 2020 był ich 208. Jeden nastolatek przyjął aż 96 tabletek paracetamolu, 17-latka z kolei ponad 20, ale w jej przypadku konieczny był przeszczep wątroby.



Prof. Andrzej Brodkiewicz apeluje do rodziców, by kontrolowali dostęp do leków w domu.



- Aby bezwzględnie chronili dzieci przed możliwością dostępu do leków, które są w domu. Natomiast jeśli chodzi o możliwości kontroli zakupów leków przeciwbólowych, to one są tak szeroko dostępne, że musiałoby się zmienić prawo - mówi Brodkiewicz



Dzieci najczęściej trują się paracetamolem, często jednak biorą tabletki przepisywane przez psychiatrów. Takie leki dzieciom powinni podawać rodzice - dodaje prof. Brodkiewicz.



- Jeżeli pani doktor przepisuje trzy razy jedna tabletka, to mamusia podaje rano, w południe i wieczorem dziecku tabletkę ze swojej torebki - mówi Brodkiewicz.



Najczęściej lekami trują się dziewczynki powyżej 13. roku życia, najczęściej są to próby samobójcze.