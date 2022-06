Kolejna hybryda na zachodniopomorskich torach [ZDJĘCIA]

Kolejny pociąg hybrydowy wyruszył w swoją pierwszą trasę z dworca Szczecin Główny do Kołobrzegu.

To już ósmy pojazd z podwójnym napędem - elektrycznym i spalinowym - zakupiony przez samorząd województwa zachodniopomorskiego.Na pokład może zabrać ponad 300 pasażerów, w tym jest 150 miejsc siedzących. - Hybryda na torach jest ekologiczna i ekonomiczna - zaznacza Zbigniew Konieczek, prezes Newag, firmy która wyprodukowała pociąg.- Do 60 km/h pociąg będzie korzystał z energii zgromadzonej w superkondensatorze podczas hamowania. Rozpędzając pociąg będziemy jechali za darmo. W ciągu roku zaoszczędzimy na emisji dwutlenku węgla ok. 550 ton. W paliwie będzie to ok. 250-300 ton - wyliczał prezes Konieczek.Pasażerowie - zachwyceni.- Milutko, nowiutki. - Wydaje się fajny. Ładny. - Elegancki, siedzenia bardzo dobre. - Jeździliśmy w podobnym, Szczecin-Kołobrzeg. - Intuicyjność tych pojazdów jest dużo większa, obsługa dużo lepsza, komfort jazdy - chwalili.Hybrydy kursują po Pomorzu Zachodnim od stycznia ubiegłego roku. Do końca 2022 roku flota ma liczyć 12 pojazdów.