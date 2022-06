Szczecińskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Zagłady [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Kamila Kozioł Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Byliśmy przeświadczeni, że zbrodnie te się nie powtórzą - tak mówił przy pomniku upamiętniającym ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych Jan Margol ze związku skupiającego ludzi, którzy je przeżyli.

We wtorek obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Zagłady. Pod pomnikiem na Cmentarzu Centralnym modlono się za ofiary, odbył się też Apel Pamięci.



- Za naszą wschodnią granicą rosyjski agresor przypomina nam o II wojnie światowej. Mordując bezbronnych cywilów, w tym kobiety, starców i dzieci. Powtarza się wędrówka ludów uciekających przed śmiercią. Pamiętajmy o nich, pomagajmy duchowo i materialnie mieszkańcom Ukrainy. Bo wyzwolona Ukraina to także wolna Polska od najeźdźcy rosyjskiego - brzmiała przemowa.



Dzień Pamięci ustanowiono w rocznicę pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu w Auschwitz - przypomina Sebastian Ligarski ze szczecińskiego IPN-u.



- 14 czerwca 1940 roku to pierwszy transport, który ruszył z Tarnowa do Auschwitz. Można powiedzieć, że w tym momencie rozpoczęło swoje funkcjonowanie. Na pamiątkę tego pierwszego transportu ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Zagłady - mówi Ligarski.



Wtedy do Auschwitz trafiło 753 więźniów: głównie harcerzy, studentów i żołnierzy Wojska Polskiego, a także osoby zaangażowane w konspirację.