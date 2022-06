Szczecińska działaczka LGBT Monika Tichy skazana za obelgi i wulgaryzmy [ZDJĘCIA]

Monika Tichy zwana Pacyfką uznana za winną użycia obelżywych słów wobec działaczki Pro Life, Kai Godek - taki wyrok wydał Sąd Rejonowy w Szczecinie.

Przypomnijmy, Godek oskarżyła Tichy za wulgarne wyzwiska, jakie padły w jej kierunku podczas tzw. Strajku Kobiet w Szczecinie w styczniu ubiegłego roku. Wyrok odczytał sędzia Radosław Lorenc.- Uznaję oskarżoną Monikę Tichy w miejsce zarzucanego jej czynu za winną tego, że publicznie znieważyła Kaję Godek określając ją publicznie słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe oraz o to, że za pośrednictwem środka masowego komunikowania publicznie zniesławiła Kaję Godek stwierdzając, że jest ona przedstawicielem kliki, która cała powinna być skazana na podstawie Ustawy o przestępczości zorganizowanej czym mogła narazić ją w opinii publicznej na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej przez nią działalności społecznej - odczytał sędzia Lorenc.Wyrok sądu skomentowała po rozprawie Kaja Godek.- Dobrze, że sąd stwierdził, że to nie powinno mieć nigdy miejsca w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że jest to jakiś krok na drodze ku temu, by obrońcy życia odzyskali swoją godność, odzyskali swoje prawa - powiedziała.Monika Tichy została skazana na karę grzywny na łączną kwotę 2200 złotych oraz pokrycie kosztów sądowych na kwotę prawie 9000 złotych. Wyrok jest nieprawomocny. Tichy będzie chciała się odwołać od wyroku.- Nie żałuję, nie żałowałam i nie będę żałować. Nie bardzo jest z czego ściągnąć mi grzywnę, bo ja nie mam dochodów. Jestem matką samotnie wychowującą dziecko, wynajmuję pokój i mam za to 500 złotych - mówiła Monika Tichy.W latach 2016-2021 marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz przekazał 1,5 miliona złotych dla organizacji LGBT w naszym regionie, m.in. dla szczecińskiego stowarzyszenia Lambda, którego działaczką jest Monika Tichy.