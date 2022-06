WF z mistrzyniami olimpijskimi [ZDJĘCIA]

Kołobrzeg jest drugim przystankiem na mapie akcji "Mistrzynie w Szkołach". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Kołobrzeg jest drugim przystankiem na mapie akcji "Mistrzynie w Szkołach". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Kołobrzeg jest drugim przystankiem na mapie akcji "Mistrzynie w Szkołach". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Kołobrzeg jest drugim przystankiem na mapie akcji "Mistrzynie w Szkołach". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Lekcja WF z mistrzyniami olimpijskimi - przed taką szansą stanęły mieszkanki Kołobrzegu. Wszystko dzięki akcji "Mistrzynie w szkołach" organizowanej przez fundację Otylii Jędrzejczak.

W tej nietypowej lekcji wychowania fizycznego wzięło udział blisko 500 młodych dziewczyn z Kołobrzegu, które włączyły się do akcji zainicjowanej przez mistrzynię olimpijską w pływaniu.



Otylia Jędrzejczak do współpracy zachęciła także "złote" i "srebrne" lekkoatletki z olimpiady w Tokio: Małgorzatę Hołub-Kowalik, Igę Baumgart-Witan oraz łyżwiarkę Natalię Czerwonkę, medalistkę zimowych igrzysk z Soczi.



Jak mówi Otylia Jędrzejczak spotkanie ma zachęcić młodzież do szeroko pojętej aktywności.



- Jest to projekt, który ma na celu pokazywanie aktywności fizycznej jako zdrowego trybu życia. Chodzi o to, by one wierzyły, że nie muszą być wyczynowymi sportowcami, ale muszą wiedzieć, że ta aktywność jest ważna w życiu - podkreśliła.



Kołobrzeg jest drugim przystankiem na mapie akcji "Mistrzynie w Szkołach". Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie realizowany w sześciu miastach w całej Polsce.