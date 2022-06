"Pracy jest dużo, a personelu mało". Apel pielęgniarek w Szpitalu Zdroje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Są wyczerpane i potrzebują wsparcia. To pielęgniarki z oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży Szpitala Zdroje. Apelują do dyrekcji placówki o zatrudnienie dodatkowego personelu.

Jest tam miejsce dla 36 młodych pacjentów, na ogół jednak jest ich o około 10 więcej.



- Opiekują się nimi zaledwie trzy pielęgniarki - mówi Bogusława Reszko-Szydłowska, przewodnicząca związków zawodowych. - Dajmy na to 50 dzieci i dwie pielęgniarki. Może są takie osoby, które są w stanie 25 dzieci czy młodzieży jednocześnie obserwować, bo ja nie znam takiej osoby. Niestety, trzeba mieć przysłowiowe oczy z tyłu głowy i non stop obserwować.



- Pracy jest dużo, a personelu mało - przyznaje Małgorzata Wyrębska-Rozpara, ordynator oddziału. - Oczywiście, że mają za dużo pracy. Do godziny 19 pracują trzy pielęgniarki, po 19 pracują dwie pielęgniarki, ale tak było odkąd pamiętam. Zdecydowanie brakuje u nas w oddziale personelu pielęgniarskiego.



Pielęgniarki i związek chcą spotkać się z dyrekcją, by porozmawiać o trudnej sytuacji. Na razie nie wiadomo, kiedy do takich rozmów dojdzie.