Sezon na kąpieliskach. Jakie zmiany czekają na plażowiczów?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na kąpieliskach całej Polski oficjalnie startuje w środę sezon kąpielowy. Oznacza to, że na Dąbiu, Dziewokliczu i Głębokim pojawią się ratownicy.

Wstęp będzie już biletowany. Kąpielisko w Dąbiu jest po modernizacji - są tam place zabaw, miejsca do grillowania, wiaty, leżaki, stoły piknikowe czy boiska do plażowej piłki siatkowej. Dąbie czynne będzie siedem dni w tygodniu, bezpieczeństwa będzie pilnować co najmniej 5 ratowników. Za bilety zapłacimy 6 i 12 złotych.



Zmiany czekają nas również na Dziewokliczu oraz na Głębokim. Za wstęp zapłacimy 5 i 10 złotych. Na wodzie, w obu tych miejscach, pojawią się dmuchane zamki. Będą punkty gastronomiczne z przekąskami i lodami. Na Dziewokliczu ratowników będzie co najmniej 5, na Głębokim - każdego dnia - co najmniej siedmiu.