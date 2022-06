Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chcemy odwiedzić na cmentarzach poległych weteranów i tym podkreślić, że pamiętamy o nich mimo tego, że już ich z nami nie ma - mówi major Mariusz Kaczerski z 12 Dywizji Zmechanizowanej, koordynator Trzeciego Rajdu Weteranów.

W rajdzie 14 żołnierzy garnizonu szczecińskiego odwiedzi groby weteranów w naszym regionie, a także ich rodziny.



- Realizujemy pierwszy etap rajdu, w którym wjedziemy na Cmentarz Centralny i odwiedzimy trzy groby. Następnie udamy się do Stargardu i odwiedzimy naszego kolejnego kolegę. Rozpowszechniliśmy to w innych jednostkach. Bardzo chętnie chcą uczestniczyć i cieszą się, że mogą wykonać coś zaszczytnego dla naszych kolegów, którzy już nie są z nami - mówi major Kaczerski.



Rajd będzie trwał do końca czerwca. Uczestnicy zamierzają przejechać ponad 300 kilometrów.