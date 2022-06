Miliony na pomoc dla uchodźców i prośba wojewody [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Ponad dwa miliony dwieście tysięcy złotych otrzymały w środę organizacje pozarządowe, które pomagały uchodźcom z Ukrainy.

Pieniądze rozdysponował wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Chciałbym bardzo serdecznie państwa poprosić, a za Państwa pośrednictwem również wszystkich tych, którzy do tej pory się angażowali w tę wielką akcję pomocy naszym sąsiadom, braciom z Ukrainy, żebyśmy się nie przyzwyczaili do tego, że jest wojna. Nie możemy się do tego przyzwyczaić, że to, co zrobią Rosjanie, te wszystkie morderstwa, zbrodnie wojenne, które są na Ukrainie, że to jest normalne. To jest nienormalne.



Organizacjom pozarządowym, które wsparły uchodźców z Ukrainy dziękował poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. - To wy pokrzyżowaliście plany agentury ruskiej, która nie przeprowadziła swojego celu poróżnienia i doprowadzenia do sytuacji, że polskie społeczeństwo nie będzie chciało pomagać uchodźcom z Ukrainy. To było dla ruskiej agentury bardzo ważne. Zupełnie inaczej walczy żołnierz na Ukrainie wiedząc, że ma zaopiekowaną całą swoją rodzinę w sąsiednim kraju wiedząc, że to kraj przyjazny.



Pieniądze otrzymało m.in. Krajowe Towarzystwo Autystyczne, oddział w Szczecinie,

które zaopiekowało się 10 dziećmi z Ukrainy z autyzmem. Fundusze przeznaczy na zajęcia dla nich i pomoc materialną.