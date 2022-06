Fundusz Sprawiedliwości udziela bezpłatnej pomocy prawnej, ale nie tylko [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej lub materialnej, to Fundusz Sprawiedliwości daje taką możliwość.

Dzięki środkom finansowym, które sądy zasądzają od sprawców przestępstw, wsparcie takie jest możliwe niemal natychmiast - mówi minister, członek Rady Ministrów Michał Wójcik. - W ciągu zaledwie niecałych trzech lat, 150 tys. ludzi uzyskało pomoc w różnych obszarach. 2012 rok. Na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami wydano 1,6 mln złotych. W tym roku zostanie wydanych 120 mln złotych.



Na terenie naszego regionu są dwie instytucje, które niosą tego typu natychmiastową pomoc - mówi wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann. - Ośrodek w Szczecinie prowadzony przez Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny". Ośrodek, który ma dziewięć oddziałów w mniejszych miejscowościach oraz drugi okręgowy ośrodek w Koszalinie, prowadzony przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, który także ma sześć oddziałów na terenie koszalińskiej części naszego województwa.



Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości przysługuje każdej osobie bez względu na wiek czy też status materialny - mówi radny Rady Miasta Szczecin Dariusz Matecki. - To jest pomoc, która bardzo często jest udzielana w stosunku do ludzi, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną. Jest to niezwykle istotne, ponieważ jeśli ktoś się boi pójść do adwokata, do radcy prawnego dlatego, że po prostu go nie stać na to, żeby zapłacić nawet za poradę prawną, idzie do takiego ośrodka i dzięki temu może uzyskać bezpłatną pomoc prawną.



W ramach Funduszu Sprawiedliwości bezpłatne wsparcie przysługuje także osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.