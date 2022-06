Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Był poszukiwany listem gończym za włamania do obiektów sakralnych. 40-latka z województwa wielkopolskiego zatrzymała szczecińska policja i straż graniczna.

Do włamań dochodziło w ubiegłym roku na terenie Szczecina i innych miast w kraju. By uniknąć kary, mężczyzna ukrywał się za granicą.



Podejrzany usłyszał dziewięć zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Trafił już do aresztu na trzy miesiące.