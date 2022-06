Śledztwo prokuratury ws. nieudzielenia pomocy tonącemu

Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu zagrażającemu życiu - pod takim kątem Prokuratura Rejonowa w Szczecinie będzie prowadzić śledztwo ws. utonięcia młodego mężczyzny w niedzielę na kąpielisku Głębokie.

Podczas, gdy dwudziestoparolatek tonął, znajdowała się z nim grupa przyjaciół i osoby, które widziały, jak mężczyzna idzie na dno. Dlaczego nikt mu nie udzielił pomocy? Na to pytanie chcą odpowiedzieć śledczy - mówi Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu, czyli osobie, która w związku z tym zdarzeniem poniosła śmierć. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, jak również ciała, które zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury. To są czynności, które będą realizowane w ramach prowadzonego postępowania przez prokuraturę. Będzie ona ustalała okoliczności tego zdarzenia, jak również jak doszło do realizacji znamion tego przestępstwa - mówi Macugowska-Kyszka.To był tragiczny weekend nad wodą. W niedzielę w regionie utonęły trzy osoby. Oprócz tragedii nad jeziorem Głębokim w Szczecinie, do drugiej doszło w miejscowości Żydowo koło Barlinka, a do trzeciej na szczecińskich bulwarach.