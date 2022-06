Na jakim etapie jest modernizacja Kanału Dębickiego? [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

"Inwestycja jest zaawansowana w 40 procentach" - tak postęp prac budowalnych przy modernizacji tzw. Kanału Dębickiego ocenia wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście Jacek Cichocki.

To właśnie ta część portu będzie przystosowana do głębokości 12,5 metra.



- Poszerzamy Kanał Dębicki, który na pewnej długości miał tylko 120 metrów, teraz będzie miał 200. Po wschodniej stronie powstaną nowe nabrzeża: Norweskie i Duńskie. Zmodernizowaliśmy już spółdzielcze do głębokości technicznej 12,5 metra oraz nabrzeże Czeskie i Słowackie - mówi Cichocki.



Prace przy modernizacji Kanału Dębickiego mają być ukończone w terminie - zapewnia Piotr Arabczyk z firmy realizującej kontrakt. Mimo pandemii i wojny w Ukrainie prace trwają.



- Mamy wykonane prace na Nabrzeżu Czeskim, na 316 metrach. Wykonana jest ścianka szczelna, rury stalowe, kotwy, prace rozbiórkowe. Na obecną chwilę robimy prace żelbetowe, które zamierzamy zakończyć jeszcze w tym roku. Po drugiej stronie wykonujemy Nabrzeże Norweskie i Duńskie - zaznaczył Arabczyk.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przypomniał, inwestycja ta ruszyła dopiero w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego w porcie nie ma jeszcze nabrzeży przystosowanych do głębokości 12.5 metra, choć tor wodny do Szczecina ma już tę głębokość.