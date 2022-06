Fot. pixabay.com / TJENA (CC0 domena publiczna)

Prawie dwa miliony złotych z budżetu wojewody zachodniopomorskiego zostało przeznaczonych na dofinansowanie wakacji dla uczniów szkół z najbiedniejszych rodzin oraz tych z niepełnosprawnościami.

Kwota dofinansowania na jedno dziecko jest do 1500 złotych. Pozwoli to w pełni sfinansować wyjazd dla dzieci na obóz czy kolonie - zaznacza Jerzy Sołtysiak, wicekurator oświaty.



- Środki w ramach tych 1500 zł uwzględniają wszystko. Przejazd na dany wypoczynek, pobyt, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, a nawet zakup pewnych niezbędnych rzeczy, które to dziecko może często w domu nie otrzymywać - mówi Sołtysiak.



Każdy rodzic, który chce skorzystać z pomocy finansowej na wyjazd na kolonie czy obóz, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie.