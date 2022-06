Poznaj piękno Krajów Wyszehradzkich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Krajobrazy Tatr czy dzikie zwierzęta, które żyją w czeskich lasach, to wszystko podziwiać można w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach.

Wystawę "Skarby przyrody Krajów Wyszehradzkich" wspólnie zorganizowali Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.



Do zobaczenia jest kilkadziesiąt zdjęć fotografów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier - mówi konsul generalny Węgier Pál Attila Illés. - Te regiony są piękne, mamy malownicze obszary, lasy. A z drugiej strony mamy takich wybitnych fotografów, artystów, którzy potrafią zrobić takie zdjęcia jakie tutaj widzimy.



Wystawa to także lekcja dla uczniów szkół z regionu - dodawał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek. - Tutaj właśnie, w tym miejscu my promujemy piękno przyrody, ale też dbamy tutaj o naturę. Chcemy też właśnie w tym miejscu pokazać młodym osobom piękno krajów wyszehradzkich.



Wystawę można oglądać do 28 lipca.