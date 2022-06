Fot. Janusz Wilczyński [Radio Szczecin] Fot. Janusz Wilczyński [Radio Szczecin]

Namiotniki jabłoniowe opanowały żywopłoty w Parku Kasprowicza. To owad, który oplata rośliny pajęczyną - jest bardzo niebezpieczny - mówił ekspert naszej radiowej audycji "Akademia Działkowca" dr Krzysztof Wraga.

- Bardzo wyraźnie widać, jak oplata te gałązki, zjada wszystkie liście, powoduje gołożery - podkreślił Wraga.



O tej porze roku zwalczanie namiotnika jest bardzo trudne - dodał Wraga.



- To już jest troszeczkę późno, bo ten namiot służy do obrony przeciwko szkodnikom, ale także jeśli byśmy chcieli stosować opryski chemiczne, to dosyć trudno dotrzeć tej gąsienicy, która siedzi w namiotach - zaznaczył Krzysztof Warga.



Teraz w grę może wejść np. wycinanie liści lub stosowanie specjalnych płynów wnikających w roślinę. Czekamy na komentarz miasta czy zamierza walczyć ze szkodnikiem.