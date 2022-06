Rowerowa wyprawa pocztowców. "Zwiedzamy naszą piękną Polskę"

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Rowerowy team Poczty Polskiej w Świnoujściu. Kolarze codziennie zwiedzają świnoujskie wyspy i ich okolicę, poznając historię miejsca i krajobraz.

To ich 19. wyprawa. Co roku jadą w inny zakątek Polski. Czerwiec postanowili spędzić na wyspach i choć listów nie rozwożą, zapewniają, że usługi pocztowe przez wyprawę, nie ucierpią.



- Jesteśmy teamem rowerowym Poczty Polskiej. Każdy jest z innej miejscowości. W tym czasie nie będziemy roznosić listów, ale proszę się nie bać o usługi, bo zastępują nas inni w tym czasie - mówi Jacek Gut.



- Jeźdźmy już parę lat, zawsze czekamy na tę wyprawę, zwiedzamy naszą piękną Polskę. - W Świnoujściu macie bardzo fajny klimat i ścieżki rowerowe. - To dobra odskocznia, ponieważ pochodzę z centralnej części Polski i morza u nas nie ma - dodają uczestnicy.



Rowerowy team Poczty Polskiej liczy 30 osób.