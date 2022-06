Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Spore zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Od czwartku, część placu Rodła została wyłączona z ruchu kołowego.

Przede wszystkim chodzi o nitkę w alei Wyzwolenia, w kierunku Niebuszewa.



Zmieniła się także lokalizacja przystanków końcowych dla autobusów komunikacji miejskiej. Głównie dla linii nr: 68, 101 i 107 - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.



- Szukajmy ich bardzo proszę w rejonie ulicy Piłsudskiego, to tam będą one czasowo zlokalizowane. Jeżeli chodzi o linię 58 i 59 to jest to okolica ulicy Wyzwolenia - dodaje Pieczyńska.



Wprowadzone dziś zmiany obowiązywać będą przez najbliższe dwa tygodnie.