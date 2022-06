"Boże Ciało to manifestacja wiary." Ulicami Szczecina przejdzie procesja

Boże Ciało jest świętem Kościoła Katolickiego. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dzisiaj w Kościele Rzymskokatolickim Boże Ciało, czyli uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa.

To wspomnienie Ostatniej Wieczerzy oraz przeistoczenia Chleba i Wina w Ciało i Krew Chrystusa. Święto korzeniami sięga XIII wieku. Ulicami Szczecina przejdzie centralna procesja.



Boże Ciało to manifestacja wiary, w kogo wierzymy i do kogo przynależymy - mówi ks. dr Mateusz Pakuła. - I to jest taki jeden dzień w roku, kiedy możemy otwarcie pokazać, że wierzymy w tego, który ukrył się w małej, białej Hostii. To nie jest jakaś nasza trudność czy jakaś słabość, ale wręcz przeciwnie - potrafimy zaufać w coś, co dla człowieka niewierzącego jest jakimś absurdem.



Ta uroczystość to dla nas okazja do refleksji - uważa ks. Maciej Czaczyk: - Na ile to jest tylko dla nas tradycja, folklor, a na ile, to jest nasza wiara. Czy rzeczywiście wierzę, że w tym kawałku chleba jest Bóg, który stworzył wszechświat, i który go podtrzymuje. Czy ja w to wierzę, że leczy mnie - może leczyć moją duszę, ale i ciało.



Obok procesji parafialnych, procesja przejdzie też w Śródmieściu Szczecina. Początek około 10:00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela.



O godz. 9:00 rusza główna Msza Święta w Bazylice św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy, której przewodniczyć będzie bp Henryk Wejman. Około godz. 10:00 rozpocznie się procesja, która wyruszy z Bazyliki św. Jana Chrzciciela do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.



Po zakończeniu procesji, zostanie odprawiona Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczyć będzie abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.