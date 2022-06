Przez Szczecin przeszła procesja. "Przede wszystkim modlimy się o pokój na świecie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kilkaset osób wzięło udział w procesji Bożego Ciała, która przeszła przez centrum Szczecina.

Obchody rozpoczęła msza święta w Bazylice św. Jana Chrzciciela przy ulicy Bogurodzicy. Później wierni przeszli ulicami na plac przed szczecińską katedrą.



Ci, którzy wzięli udział w procesji mówili, że w tym roku modlą się przede wszystkim o pokój na świecie, a także o umocnienie wiary.



- Dzisiaj jest dzień Bożego Ciała, obchodzimy go z całym zespołem Tańca i Pieśni Szczecinianie. Stąd jesteśmy ubrani w tak piękne stroje. To jest już nasza taka tradycja, co roku. - Dla mnie to jest bardzo ważna uroczystość, musimy wszyscy być przede wszystkim na Mszy Świętej i gorliwie się modlić o nawrócenie Polaków. Teraz kościoły puste, młodzieży nie ma, tylko modlitwa nas może uratować - nic więcej. - Przede wszystkim modlimy się o pokój na świecie, ale również w tych naszych, prywatnych intencjach, żeby pan Bóg nam wszystkim pobłogosławił. - Jest to naprawdę szczęśliwy i bardzo piękny dzień dla wszystkich - mówili uczestnicy.



Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to wspomnienie Ostatniej Wieczerzy oraz przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.