Potężny korek na S3 [AKTUALIZACJA]

Droga nad morze z południa regionu nie należy ani do najłatwiejszych, ani najprzyjemniejszych.

Godz. 14:00

Korek na drodze S3 - przed węzłem Klucz - od strony Gorzowa Wielkopolskiego nie maleje. Teraz ma około 10 kilometrów. Samochody ustawiają się już na wysokości Gardna. Zator możecie ominąć, jeśli w Gardnie zjedziecie na Gryfino i do Szczecina dojedziecie drogą numer 31.

Godz. 13:00

Godz. 10:30



Wciąż trudna sytuacja na drodze S3 - a dokładniej przed węzłem Klucz, jadąc od strony Gorzowa Wielkopolskiego. Korek zaczyna się już za Wysoką Gryfińską. Przyczyną jestduży ruch, a także wypadek, do którego doszło trzy godziny temu. Jeden pas był wyłączony z ruchu.Po wjeździe na autostradę A6 dojedziecie płynnie do węzła Kijewo, ale tuż za nim w drodze nad morze zaczyna się kolejny zator. Samochody toczą się powoli również za Rzęśnicą aż do Rurki.Korek rośnie na drodze S3. Od strony Gorzowa Wielkopolskiego zaczyna się już na wysokości Chlebowa.Słuchacz informuje nas również o wypadku na trasie: - Na S3 kolejny wypadek na 67. kilometrze. Dosyć poważny, jednym pasem policja puszcza ruch. Korek już ma kilka kilometrów, zbliża się już do 8, a nawet 9 km. Kolejny korek przed wjazdem do Szczecina też rośnie. Współczujemy wszystkim osobom, które jadą nad morze dzisiaj.Kolejny korek w drodze nad morze zaczyna się już na węźle Kijewo i ciągnie się prawie do Rzęśnicy.