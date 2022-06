Protest w kołobrzeskim MOPS-ie. Pracownicy chcą podwyżek

Fot. pixabay.com / Pronschee (CC0 domena publiczna)

Protest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Pracownicy domagają się znacznej podwyżki płac.

Pracownicy kołobrzeskiego MOPS-u znajdują się w sporze zbiorowym z dyrekcją ośrodka od połowy 2021 roku. Początkowo domagali się 1000 zł podwyżki, a następnie podwyższyli swoje oczekiwania do kwoty 1300 złotych, po tym jak magistrat zdecydował się na zwiększenie pensji o 750 złotych brutto.



Wiceprezydent Ilona Grędas-Wójtowicz mówi, że urząd zaproponował pracownikom opieki maksymalne podwyżki, na jakie obecnie stać budżet miasta. - Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, w której maksymalnie staramy się zrealizować postulaty związkowców, a one nie dość, że rosną, to są odporne na jakiekolwiek propozycje - podkreśla Grędas-Wójtowicz.



Beata Jasiulewicz, przewodnicząca związku zawodowego działającego w MOPS-ie mówi, że przez lata ośrodek był pomijany przy podwyżkach, więc teraz związkowcy nie ugną się w swoich oczekiwaniach. - Wstaliśmy z kolan w 2020 roku, po powstaniu związku, a w ubiegłym roku dostaliśmy skrzydeł i my się nie cofniemy - dodaje Jasiulewicz.



Obecnie pracownicy MOPS-u przystąpili do akcji protestacyjnej, jednak zapowiadają, że nie zastrajkują i nie odstąpią od wykonywania obowiązków służbowych.