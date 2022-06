Ruszył sezon na dąbskiej plaży. Sprawdźcie, co się zmieniło [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Są nowe boiska, plac zabaw, pomost i altanki. Ruszył sezon na kąpielisku Dąbie w Szczecinie. To pierwszy po remoncie obiektu.

Od środy bezpieczeństwa pilnują tam ratownicy, trzeba również zapłacić za bilet wstępu. Mimo, że woda w jeziorze jest jeszcze zimna, to nie brakowało chętnych do kąpieli.



- Bardzo cieplutka woda, jest przepięknie tutaj, fajne miejsce, dla rodziny i dla dzieci. Jest cudownie. Dziecko się trzęsie, ale nie chce wyjść z wody. - Fajnie, że są te boiska do siatkówki dla nas to ważne akurat. Wreszcie jest miejsce, gdzie można pograć. - Nie kąpałam się, jedynie się zamoczyłam. Woda jest jeszcze zimna. - Mieszkamy na Słonecznym, mamy więc blisko, fajnie jest zrobione, dzieciakom się więc podoba. Plac zabaw, budka jak ze "Słonecznego Patrolu" - zachwalali plażowicze.



Przebudowa kąpieliska Dąbie kosztowała ponad 9 milionów złotych.