Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin / Bartosz Gęca

Awaria sieci trakcyjnej w centrum Szczecina. Pantograf z tramwaju zerwał się na ulicy Matejki.

AKTUALIZACJA:

Około godziny 17.30 awaria została usunięta.



INFORMACJA:

Torowisko w tym miejscu jest wyłączone z użytku. Tramwaje linii 5 i 11 kursują od Bramy Portowej do Stoczni Szczecińskiej, przez Wyszyńskiego i Wały Chrobrego. Z kolei linia 6 jeździ skróconą trasą od Gocławia do Stoczni. "Dwójki" jadą z ul. Turkusowej do pętli na Gumieńcach. Na odcinku od Stoczni Szczecińskiej do Bramy Portowej, przez plac Żołnierza, ul. Matejki i Parkową kursuje autobus zastępczy.