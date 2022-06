Tłumy turystów nad morzem

Dla tych, którzy wzięli urlop, długi czerwcowy weekend wciąż trwa. Sprawdziliśmy co dzieje się na świnoujskiej promenadzie i jak wielu turystów przyjechało zobaczyć morze.

Choć pogoda nie rozpieszcza, bo w piątek w Świnoujściu jest zaledwie 20 stopni Celsjusza, wypoczywających nie brakuje. Nadmorski deptak jest pełen turystów.- Jest świetnie. Przyjeżdżam tu od dłuższego czasu i nie wyobrażam sobie wypoczywać gdzieś indziej. Jest cudnie, jestem zachwycona. Wszystkim polecam Świnoujście. - Jesteśmy zadowoleni, to powietrze. Jesteśmy ze Śląska, dlatego to powietrze dużo daje. - Dotlenić się. - Jestem trzeci raz w Świnoujścia. - Syn kolejny raz przyjeżdża do Niemiec, ale i tutaj. Mówi, że jest lepiej niż za granicą. - Bardzo się podoba, bo my z gór jesteśmy - mówią turyści.Czerwcowy długi weekend zaczął się w czwartek i potrwa do niedzieli. Najcieplej ma być w sobotę, bo prawie 30 stopni Celsjusza.