źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku

Ponad pięć tysięcy mieszkańców Czaplinka bez wody. Jak poinformował Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku, wczoraj przed północą doszło do awarii sieci wodociągowych, w wyniku której nastąpiło wstrzymanie dostaw wody dla całego miasta.

Na ten moment ciężko ustalić, jak duża jest skala uszkodzenia wodociągu - mówi Marian Rutowicz, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku.



- W okolicy ulicy Rzeźnickiej i Wałeckiej nastąpił wyciek wody. Przy ulicy Rzeźnickiej był on dość duży. Niestety, w nocy około godziny 2:00 podjąłem decyzję, żeby wyłączyć zasilanie w całym mieście. To jest też rura, która ma swoje lata, jest wykonana z żeliwa, a na tym odcinku jest dosyć duży ruch i pewnie z uwagi na jakieś drgania czy przeciążenia ta rura uległa uszkodzeniu - tłumaczy Rutowicz.



Woda powinna wrócić do mieszkańców w godzinach popołudniowych. Na miejscu pracuje siedem osób.